Mikkel Hansen og Lauge slås om at blive verdens bedste

Danmark står i en stærk position, når verdens bedste håndboldspiller for 2018 skal findes.

Der er nemlig hele to danskere blandt de fem nominerede, som Det Internationale Håndboldforbund (IHF) torsdag offentliggjorde.

Både Mikkel Hansen og Rasmus Lauge er med i feltet, hvor også norske Sander Sagosen, svenske Jim Gottfridsson og Vincent Gérard fra Frankrig befinder sig.

Det er et ekspertpanel bestående af landstrænere og medlemmer af IHF, der har valgt de nominerede.

Panelet er blevet bedt om at se på spillernes præstationer alene i 2018 og se bort fra præstationer i begyndelsen af 2019.

Derfor tæller januars VM ikke med i bedømmelsen, hvilket ellers kunne have været en klar fordel for de to danskere.

Danmark vandt overlegent verdensmesterskabet, og Mikkel Hansen blev tilmed turneringens topscorer.

Mikkel Hansen er to gange tidligere blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller. Både i 2011 og i 2015 modtog han den fornemme titel.

Sidste år vandt han både det franske mesterskab og pokalturneringen med Paris Saint-Germain. Han blev den næstmest scorende ved EM i 2018, hvor Danmark sluttede på fjerdepladsen, og han kom med på EM's All Star-hold.

Rasmus Lauge var med til at vinde det tyske mesterskab i 2018 med Flensburg-Handewitt. Han var den tredjemest scorende ved sidste års EM.

Hos kvinderne er der ingen danskere blandt de fem nominerede.

Her er det russeren Anna Vyakhireva, rumænske Cristina Neagu, norske Stine Oftedal samt Amandine Leynaud og Estelle Nze Minko, der begge er fra Frankrig.