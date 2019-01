Herning: Den danske stjernespiller Mikkel Hansen har Norges farligste skytte Sander Sagosen som sin faste medspiller i Paris St. Germain.

- Jeg er imponeret over Sander Sagosen. Han har vist en imponerende stabilitet, når man tænker på hans unge alder, siger Mikkel Hansen.

- Jeg håber, det stopper, når han spille mod Danmark. Han er en spiller, som man ikke skal give plads. Vi skal forsøge at lokke ham i nogle fælder. Han tager mod mange tæsk i sine gennembrud, siger den danske stjernespiller.

Mikkel Hansen er absolut første dansk straffeskytte, efter at Hans Lindberg er blevet skadet.

Han var uheldig med fire skud mod østrigerne, men det er sjældent, han ikke har held med sine skarpe langskud.

- Vi brændte for meget mod Østrig, men vi fik løst problemet ved spille syv-mod seks. Der var ingen panik, fordi Niklas Landin stod så suverænt, lød det fra Mikkel Hansen.

Duellen mellem Mikkel Hansen og Sander Sagosen er vigtig, men den største duel er mellem målmændene.

Rasmus Lauge og Mikkel Hansen er Danmarks par nummer syv i dannebrogstrøjerne i Herning. De bliver bedre og bedre som makkere.

- Norge har en god defensiv, og den er basis for de hurtige kontraer. De har hurtigere kontra'er, end vi har. Vi kender dem, men de kender os lige så godt, og det er svært at sige, hvem det er en fordel for, siger Rasmus Lauge.

- Jeg kender vores målmand fra Flensburg, Torbjørn Bergerud, men han ved også, hvor jeg plejer at skyde, så det udligner sig. Han er en mand, der er rolig og fylder godt i målet, og så er han god til at placere sig, siger Rasmus Lauge.