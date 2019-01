Mikkel Hansen efter sejr: Den start går ikke mod Norge

Mikkel Hansen var utilfreds med starten mod Østrig, men roste forsvaret og evnen til at arbejde sig tilbage.

Det blev en lidt underlig kamp, da Danmarks håndboldlandshold tirsdag slog Østrig med 28-17 ved VM.

For danskerne fik en elendig start på kampen og scorede helt uhørt blot to gange i de første 16 minutter og kom bagud 2-5 og kort efter 3-7.

Det skal der laves om på, når Danmark torsdag møder Norge i en direkte gruppefinale, understreger Mikkel Hansen.

- De første 20 minutter spillede vi for langsomt og vandt ikke nok dueller, og så brændte vi ekstremt meget. Men defensivt stod vi ok. Det gode var, at vi ikke gik i panik og stille arbejdede os ind i kampen.

- Men starter vi sådan i de første 15 minutter på torsdag, så er der godt nok langt hjem mod et hold som Norge, der har spillet god kontrahåndbold.

- Det skal blive væsentligt bedre, men det bliver det også, forsikrer Mikkel Hansen.

Danmark kom første gang foran ved stillingen 9-8 og kunne gå til pausen med en føring på 11-8. Efter pausen voksede føringen blot.

Det var ikke mindst forsvarets og målmand Niklas Landins fortjeneste.

- Vi gik over til at spille syv mod seks nogle gange og brød deres rytme. Det gav nogle nemme mål, og Niklas havde nogle gode redninger.

- Forsvaret så fornuftigt ud, men det er også nemmere med en målmand som Niklas. Det er selvfølgelig en kombination, lyder det fra Paris Saint-Germain-stjernen.

Danmark har maksimumpoint for fire kampe, men det var også forventeligt med modstanderne Chile, Tunesien, Saudi-Arabien og Østrig.

Alle er slået komfortabelt, og undervejs har landstræner Nikolaj Jacobsen givet hvil til de største profiler og har brugt truppens bredde.

Det er et godt scenarie forud for sværere opgaver, mener Mikkel Hansen.

- Vi er kommet fint igennem. Alle har spillet og leveret på et nogenlunde niveau og har fået selvtillid, og selvtillid er nødvendig for at slå Norge, siger han.