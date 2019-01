Mikkel Hansen: Danske tilskuere stresser vores modstandere

Euforisk stemning blandt publikum til Danmarks to første VM-kampe har givet danskerne et ekstra gear.

De danske tilskuere er i den grad i hopla ved VM i herrehåndbold.

Royal Arena fik skudt arenaens første håndboldkamp nogensinde i gang med et brag torsdag, og lørdag lettede taget nærmest i Boxen i Herning, da det danske håndboldlandshold løb på banen.

15.000 tilskuere - langt de fleste i rød-hvide farver - var på plads med tilråb, bølgegang og ikke mindst en nationalsang, der gav flere af de danske spillere, der ellers har prøvet lidt af hvert, gåsehud.

På trods af at de to første kampe mod Chile og Tunesien blev vundet med stort og aldrig sportsligt blev specielt spændende, så betyder det en hel masse for holdet, at de danske tilskuere har været så tændte, mener Mikkel Hansen.

- Der bliver lagt ekstremt meget pres fra publikum. Det har vi brug for hele vejen igennem turneringen.

- Det er et pres, der gør, at modstanderne stresser en smule, som vi kunne se i de første to kampe. Det hjælper os til at få modstanderne til at se dårligere ud, end hvad de er, siger han.

Mikkel Hansen spiller til daglig i Paris Saint-Germain og er vant til et enormt tilskuerpres fra især Champions League, men stemningen i Danmarks to første VM-kampe har været i en hel anden og bedre liga, mener han.

Også den danske playmaker Rasmus Lauge fornemmer, at tilskuerne giver de danske spillere et ekstra gear.

- Det betyder alt i verden, når vores kære tilskuere dukker så talstærkt og kampklare op. Så er det mindste, vi kan forvente af os selv, at vi selv dukker op med det samme engagement og vildskab.

Han siger dog også, at presset fra tribunerne gør spillerne mere nervøse.

- Vi har sommerfugle i maven. Men hvis vi ikke havde det, så havde det heller ikke betydet noget for os, siger Lauge.

Danmark spiller tredje gruppekamp ved VM mandag aften klokken 20.15 mod Saudi-Arabien.