Mikkel Duelund blev torsdag kørt fra banen i en lægevogn, fordi han havde pådraget sig en ankelskade i Dynamo Kievs Europa League-kamp hjemme mod Jablonec.

Den danske midtbanespiller blev fredag undersøgt nærmere, og dommen lød på en brækket ankel og to-tre måneders pause.

- Jeg vil gerne sige tak til alle, der har skrevet til mig. Jeg føler virkelig kærligheden i Kijev og hjemmefra.

- Min ankel er brækket, og vi forventer, at det vil tage mig to-tre måneder at komme tilbage. For mig er det gode nyheder. Jeg vil komme tilbage stærkere, skriver Mikkel Duelund på Instagram.

I torsdagens kamp var Mikkel Duelund blevet skiftet ind efter 66 minutter, men mindre end ti minutter senere måtte U21-landsholdsspilleren udgå.

Dynamo Kiev tabte kampen med 0-1, men ukrainerne er trods nederlaget videre fra gruppen som etter med 11 point i 6 kampe.

I august skiftede Mikkel Duelund FC Midtjylland ud med den ukrainske storklub.