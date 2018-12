Mie Højlund: Nogle gange skal man tage en dyb indånding

Mie Højlund, vi er et pænt stykke inde i din første slutrunde. Hvordan har det været indtil videre?

- Jeg synes, det har været en virkelig spændende rejse. Den er ikke slut, men der har været gode og dårlige oplevelser. Det har været rart at være en del af en meget velfungerende trup. Vi kæmper så godt, vi kan.

Er der ting, som har overrasket dig?

- Niveauet har ikke overrasket mig, men alle hold er virkelig dygtige. Mediedækningen er nok større, end jeg havde regnet med. Det kan godt være anstrengende, at man skal ud at være kritisk på egne vegne og stå til ansvar for det, når vi har spillet dårligt, som vi har gjort i et par situationer. Det kan godt være hårdt, og man skal lige tage en dyb indånding, men det er del af det. Det er lige en faktor, som jeg ikke havde regnet så meget med på forhånd. Det fylder mere hos mig, end jeg havde troet.

Fire kampe. To sejre og to nederlag. Havde du større forventninger?

- Jeg er tilfreds med de to første kampe og mindre tilfreds med udførelsen i de to seneste kampe. Det er jeg ærgerlig over, for jeg føler, at vi godt kunne have præsteret noget bedre.

I er fem spillere, som ofte spiller pladsen som playmaker. Hvordan håndterer I det?

- Det er klart, at når man går ind til en kamp vil man spille så meget som muligt. Sådan har alle det. Efter kampene kan man ikke mærke, at man er konkurrenter. Vi har det bare godt og prøver at hjælpe hinanden. Holdet er det vigtigste, men man er selvfølgelig træt af det, hvis man ikke får så mange minutter på banen.

Men mål og personlig succes er vel heller ikke at kimse ad?

- Det vil alle da gerne. Det er jeg sikker på. Det er også en del af det. Har man ikke det, er det også noget hårdere at være afsted. Men er vi er nået til et punkt, hvor det vigtigste er, at alle har det godt og har optimale muligheder for at bidrage.

Du har sammenlagt spiller 66 minutter indtil videre. Hvordan er du tilfreds med dig selv?

- Jeg synes, det har været lidt op og ned. Jeg føler selv, at jeg startede rigtig godt ud, men derefter synes jeg, at jeg har haft lidt svært ved at finde min timing i spillet. Sammenspillet med mine holdkammerater har ikke siddet, som jeg gerne ville have det. Når jeg har fået chancen, er min fornemmelse, at jeg er kommet fint ind i kampene og har budt ind med tempo. Jeg har ikke scoret så mange mål, men generelt er jeg nu meget godt tilfreds.