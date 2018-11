Midtjyder: FCK rykkede bandereklamer for at drille os

Bandereklamerne i Parken var rykket tæt på kridtstregerne, da FC København søndag slog FC Midtjylland med 2-1 i Superligaen.

I den midtjyske lejr var både cheftræner Kenneth Andersen og hans spillere overbeviste om, at reklameskiltene skulle gøre det svært for FCM-spilleren Kian Hansen at tage tilløb til sine lange indkast.

De lange indkast har gennem hele efteråret udløst flere scoringer til FCM.

- Jeg tror helt sikkert, at det var derfor.

- Men det betød ikke noget for os. Vi formåede både at tage lange indkast i første og anden halvleg, siger Kenneth Andersen.

FCM-træneren har ikke noget problem med, hvis FCK skulle have spekuleret i at hindre de lange indkast.

- Så længe det er inden for reglerne, så er der ikke noget i det, siger han.

FCM-forsvareren Erik Sviatchenko mener heller ikke, at bandereklamernes placering tæt på banen fik nogen betydning, selv om det var noget, der blev bemærket i FCM-lejren.

- Det var en fræk lille detalje i forhold til Kians lange indkast.

- Vi havde luret det før kampen. Kian kan alligevel godt kaste langt, selv om banden var rykket ind. Og så er vores spil mere end bare indkast, og det viste vi også, siger Sviatchenko.

FCK-manager Ståle Solbakken fortæller, at han ikke har haft noget at gøre med beslutningen om at rykke bandereklamerne tættere på banen.

- Jeg vidste ikke noget om det. Jeg har fået at vide, at de kommer til at stå sådan til evig tid.

- Det gør det vist nemmere at sælge produktet, siger Solbakken.

FCK topper Superligaen med 38 point foran FCM med 35 efter 17 spillerunder. Nærmeste forfølger er Esbjerg med 26 point.