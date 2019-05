Middelfarts håb lever endnu

Fodbold: Middelfart mindskede afstanden til den oprykningsgivende andenplads fra ni til seks point med lørdagens sejr på 2-1 ude over Vanløse og Koldings nederlag på 0-2 hjemme til Brabrand i opgøret mellem de to hold, som Middelfart skal overhale for at rykke op i 1. division.

Middelfart er på fjerdepladsen seks point efter Kolding og fem point efter Brabrand med fire runder igen.

- Den er svær, men vi vil se, hvor langt vi kan drille de andre. Hvis vi holder stand, så kan det blive en sjov kamp ude mod Kolding i næstsidste runde 10. juni. Kolding har også nogle svære hold tilbage, siger Søren Godskesen, direktør for Middelfart Boldklub.

Søren Andreasen bragte Middelfart foran midt i første halvleg, og et kvarter efter pausen øgede Casper Johansen til 2-0, inden Vanløse reducerede en halv snes minutter før tid.

- Vi spillede en fin kamp og holdt vores aftaler. Vi fik spillet mange gode angreb og havde også chancer til at score flere mål, siger Søren Godskesen.

Middelfart spiller på lørdag hjemme mod Jammerbugt.