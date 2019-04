Middelfart vil tage fat på stime

Efter tre uafgjorte i træk skal tendensen vendes hjemme mod velspillende B93. Dalum, TPI og Marienlyst kæmper hårdt i bunden mod nedrykning, nu hvor man er nået frem til næstsidste runde i grundspillet.

Fodbold: Det snerper til for de fynske hold i 2. division, nu hvor næstsidste runde af grundspillet afvikles i denne weekend. Middelfart har ambitioner om at rykke op i 1. division og ligger stadig i en fornuftig udgangsposition, selv om holdet har spillet de sidste tre kampe uafgjort. Men det er logik for burhøns og simple filosoffer, at den tendens snarest skal vendes. Hjemmekampen lørdag klokken 14.00 mod B93 er et passende sted at starte. Kampen spilles på kunstgræsbanen på klubbens anlæg - på Færøvej. Middelfart-træner Jan Vingaard er klar i mælet: - Vi trænger til at få sejre, og den stime kan vi passende tage fat på mod B93, der er et velspillende og offensivt hold. Men jeg er fortrøstningsfuld, for der har været en pil opad på det seneste i indsatsen, selv om vi ikke har vundet, siger Jan Vingaard til klubbens hjemmeside og erkender, at niveauet og udfordringerne stiger yderligere, når man til øverste slutspil maser de seks bedste fra kreds i 2. division sammen.

Dalum-test i Brabrand For de tre øvrige fynske klubber i 2. division handler alt nu om at kæmpe mod nedrykning. Dalum er kommet skidt fra start her i foråret med fire nederlag i rap, og forrige kamp hjemme mod Jammerbugts indædte kæmper viste med al tydelighed, at Dalum har nogle udfordringer på det rent fysiske område og i skarpheden foran kassen. Træner Anders Nielsen sagde efter kampen til Sport Fyns gesandt, at materialet har sin styrke på det rent spillemæssige og tekniske, så det næppe nytter at slå over i en mere primitiv stil. Næste test er igen yderst svær. Brabrand er allerede kvalificeret til oprykningsspillet og er hjemme på eget kunstgræs vært for Dalum. Aarhusianerne har vundet tre og spillet én uafgjort i de første runder. Den uafgjorte blev flot hevet hjem af TPI. - Brabrand har tidligere måske gået for at være et lidt gråt hold, som var meget defensivt orienteret. Det kan man ikke længere sige, at cheftræner Tom Søjbergs Brabrand-hold er. Det er faktisk det tredjemest scorende hold i rækken, og som et kuriosum kan det nævnes, at holdet har scoret i samtlige 20 kampe i indeværende turnering. Dette må Rasmus Lund og det øvrige Dalum-hold meget gerne lave om på lørdag eftermiddag, siger Dalums sportskoordinator Jan Larsen til klubbens hjemmeside. Dalum melder, at holdets skadessituation er blevet mærkbart forbedret på det seneste, og ingen er i karantæne i Brabrand.

TPI-appel før gyser TPI skal ud i det, som roligt kan kalde på alle floskler om skæbnekamp og gyser og seks-points-kamp - und so weiter - når FC Sydvest fra Tønder-området er gæst på Home Tarup Park. Fire klubber skal ud, og i det aktuelle regnestykke for de fire klubber med færrest antal point ligger FC Sydvest femtesidst med 17 point, mens TPI som tredjesidst har to point færre. På klubbens facebook-side lyder meldingen fra TPI-ledelsen: "Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtig denne kamp er for vores lille klub! Tag fat i familie, venner eller naboen og mød op og støt drengene". FC Sydvest præsterede for nogle uger siden at vinde klart i Dalum, og sønderjyderne har den tidligere OB- og Esbjerg-dynamo Hans Henrik Andreasen i trænersædet, og Andreasen har fra tiden som spillende assistenttræner i Ringkøbing et tæt kendskab til netop TPI's konstruktive spillestil. Marienlyst er sidst i den ene kreds med kun syv point, og har altså 10 point op til stregen. Det siger alt om betydning af lørdagens hjemmekamp mod HIK, der er oppe på hele 29 point og kæmper for en plads i oprykningsspillet. Alle lørdagens kampe i 2. divisionspilles klokken 14.00.