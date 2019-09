Middelfart kommer ikke til at ændre holdets spillestil, selvom Skive fra 1. division bliver en hård nød at knække tirsdag aften.

- Vi vil dø med æren i behold. Vi kommer ikke til at ændre på vores måde at spille fodbold på. Det er ikke vores stil at gå ned i en stram defensiv og ikke forsøge at spille fodbold, siger Jes Bekke.

Jes Bekke medgiver gerne, at Skive er favoritter i kampen, men han afviser dog, at Middelfart vil spille pindsvin-fodbold, som mange andre undertippede måske ville gøre.

- Skive er et rigtigt godt hold, som gerne vil spille fodbold. De rykkede jo sikkert op, og har derudover fået nogle stærke spillere ind på holdet. Især Mikkel Jespersen og Mikkel Vendelbo er to spillere, som kan gøre ondt på os, siger Middelfart-træner Jes Bekke.

Ryster posen

Middelfarts kamp mod Skive bliver klubbens fjerde på blot 10 dage. Og derfor har Middelfart-chefen besluttet sig for at ryste posen op til kampen.

- Jeg vil selvfølgelig ikke afsløre morgendagens taktik, men det er klart, at med vores hårde kampprogram in mente, så kommer vi ikke til at stille med det samme hold som i de seneste kampe. Vi har en lang sæson foran os, der vil kræve en del fra spillerne, så der er nogle, som vil få en pause i morgen, siger Jes Bekke.

Middelfart-spilleren Mads Aasgaard har været ude i ni måneder med en skade, men den stærke tekniske spiller nærmer sig sit endelige comeback.

- "Aas" er begyndt at træne og spille med igen. Han er naturligt nok meget opsat på at spille, men vi holder lidt igen, da han har brug for en langsom opbygning. Men der er ingen tvivl om, at vi glæder os til, han kommer tilbage. Aas kan noget med bolden, som de andre ikke kan, siger Jes Bekke, der håber, Mads Aasgaard er tilbage i fulde omdrejninger om en måneds tid.

Der er kickoff mellem Middelfart og Skive på Middelfart Stadion tirsdag klokken 17.00 på Adlerhusvej.