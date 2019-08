Middelfart smed point mod AB

Navne fra Adlerhusvej

Opvarmningen blev lidt længere for en række Middelfart-spillere, inden lørdagens kamp mod AB.Casper Johansen, Nikolaj Hagelskjær, Martin Conley, Rasmus Fink, Niclas Nymand samt cheftræner Jes Bekke måtte alle stille bilerne i Jylland, gå over Den Gamle Lillebæltsbro, hvor de på Fyn blev samlet op og kørt til Middelfart Stadion.



Derfor måtte kampens dommer Jonas Bøgelund vælge at skyde kampen en time, så Middelfart-truppen kunne være klar til kampen mod AB, som havde et par tidligere Brøndby-talenter med i form af Nichlas Rohde og Tobias Noer.