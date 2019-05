Middelfart smed det sidste halmstrå

De to hold, som Middelfart skal hente for at rykke op, tabte begge, men Middelfart kunne ikke selv fastholde en tidlig føring og måtte nøjes med uafgjort mod Aarhus Fremad.

Fodbold: Middelfart Boldklub havde muligheden for at komme tre point tættere på en oprykningsplads til 1. division efter onsdagens runde i 2. division, da de to hold, som Middelfart skal indhente, begge tabte.

Men Middelfart kunne trods en tidlig føring ikke holde fast og måtte nøjes med uafgjort 1-1 hjemme mod Aarhus Fremad. Middelfart har nu ni point op til en oprykningsplads med fem runder igen. Hvis det var blevet til sejr onsdag, ville Middelfart kun have haft syv point op til andenpladsen.

- Det var nok det sidste halmstrå, vi mistede. Vi skal nærmest gøre rent bord i resten af kampene, hvis vi skal have en chance for at rykke op, og det er der ikke noget, der tyder på, at vi gør, som vi spiller lige nu, siger Middelfarts direktør og sportschef, Søren Godskesen.

Middelfart kom foran allerede efter seks minutter. Casper Johansen driblede ind i feltet og uden om Aarhus Fremads målmand, inden anføreren scorede i det tomme mål.

Kort før pausen udlignede Arfanullah Habibi, da Aarhus Fremad-spilleren i venstre side spillede bolden gennem benene på en Middelfart-spiller, hvorefter Habibi fra en position i siden af feltet med et følt spark sendte bolden over i det lange hjørne.

- Vi spillede en bedre anden halvleg, men vi kom ikke frem til gigastore chancer. Set over hele kampen var uafgjort nok et fair resultat, siger Søren Godskesen.

Skive vandt hjemme topkampen 1-0 mod nummer to, Kolding IF, og nummer tre, Brabrand, tabte hjemme 1-3 til Vanløse, så stillingen i toppen er nu med fem runder igen: Skive 63 point, Kolding 59, Brabrand 55, Middelfart 50, Aarhus Fremad 49.

Middelfart spiller på lørdag ude mod Vanløse.