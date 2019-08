Middelfart overrumplet af Vejgaard

Fynboerne røg ind i et af de sjældne nederlag på udebane, selv om gæsterne førte 1-0 ved pausen på et mål af Martin Conley og lignede et hold i fuld kontrol.

Middelfart-direktør Søren Godskesen var ikke just i sprudlende sommerhumør til bobler og hele molevitten efter kampen:

- Det er nærmest ufatteligt. Vi er i total kontrol før pausen og fører 1-0, men det skulle have været 2-0 eller 3-0. Vi har en boldbesiddelse på 67-33, og chancerne siger 10-0 i vores favør. De har kun en chance, da de får indirekte frispark i feltet, men den chance kikser de totalt.

- Men vi kommer så ud til 2. halvleg uden energi og indstilling, og så får de et straffespark, da bolden springer op mod Peter Jul Nielsens hånd, og så er der jo straffespark. Det gav Vejgaard helt ny gejst, mens vores hold et par gange appellerer forgæves for straffespark. Men det ændrer ikke ved, at det var for ringe i 2. halvleg. Det er der ingen grund til at tærske langhalm på, for det bliver man bare i endnu dårligere humør af, sagde Godskesen, hvis hold nu går en giftig uge i møde.

Tirsdag aften skal Middelfart en tur til fremstormende SfB-Oure FA i pokalen, og så venter Jammerbugt ude på søndag.

- Vi har givet os selv en hård start på sæsonen, konstaterede Godskesen.