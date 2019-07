Middelfart og Nymand holder sammen: Forlænger kontrakt

Niclas Nymand har valgt at fortsætte fodboldkarrieren på Vestfyn, efter han vendte tilbage til klubben for et års tid siden.

FODBOLD: Der er ingen skilsmisse i horisonten mellem Niclas Nymand og Middelfart Boldklub.

De to parter fandt sammen i sommeren 2018, efter at Nymand havde været noget tid i Jylland, hvor han spillede for FC Fredericia. Efter et år tilbage i Middelfart har Niclas Nymand nu valgt at underskrive en ny kontrakt, der binder ham til den vestfynske klub for sæsonen 2019/20.

Klubben og spilleren håber, at andet år i klubben vil være lidt mere succesfyldt end det første.

- Niclas har haft et lidt vanskeligt forår, hvor han har været ude med småskader og sygdom. Han har dog arbejdet benhårdt for at komme tilbage på topniveau, som han fik vist i de sidste runder af sæsonen. Niclas har samlet været i Middelfart i over tre år og er ved at være en rigtig Middelfart-dreng. Derfor er det meget glædeligt, at vi er blevet enige om at fortsætte samarbejdet i det kommende år, siger direktør, Søren Godskesen i en pressemeddelelse.

Niclas Nymand kan spille begge backpositioner på Middelfart-holdet og om den nye kontrakt med klubben siger han i pressemeddelelsen:

- Jeg er virkelig glad for at være i Middelfart og har det fantastisk i klubben. Jeg nyder hverdagen og den hårde konkurrence, der er i truppen. Nu skal jeg ud og revanchere mit forår, hvor jeg flere gange blev sat lidt tilbage. Jeg er helt klar fra opstarten, og er meget motiveret for at gøre mit bedste for holdet.

Kontrakten mellem Middelfart Boldklub og Niclas Nymand udløber 30. juni 2020.