Middelfart misser Final Four

Middelfart førte 2-0 i sæt over ASV Århus, men det fynske hold tabte 2-3 i pokalkvartfinalen.

Volleyball: Middelfart VK kommer ikke til at være en del af Final Four-stævnet i Brøndby Hallen 14.-15. december. Efter mere end to timers volleydrama sent søndag aften tabte Middelfart hjemme i Lillebæltshallen 2-3 til ASV Århus. Sætcifrene var 25-11, 25-23, 21-25, 17-25 og 12-15.

Middelfart førte altså 2-0 i sæt, men kunne ikke lukke kampen mod aarhusianerne, der ligger nummer fire i Volleyligaen. Middelfart, der sidste sæson vandt DM-sølv, ligger i øjeblikket i den nederste halvdel af tabellen efter tre sejre og fire nederlag i de syv første kampe.

Jacob Brinck, der i sidste sæson blev kåret til årets fund i dansk volleyball, blev topscorer med 22 point for Middelfart.

Middelfart var i sidste sæson i pokalsemifinalen, hvor det blev til nederlag på 1-3 mod Gentofte.

Trods Middelfarts exit er der fynsk deltagelse i Final Four-stævnet. Marienlyst har kvalificeret sig til pokalsemifinalerne sammen med Gentofte, Hvidovre og ASV Århus. Dermed bliver pokalturneringens Final Four et anliggende for de fire øverste i Volleyligaen.

Hos kvinderne er Fortuna Odense klar til Final Four i Brøndby Hallen 14.-15. december sammen med Holte, Brøndby og Elite Volley Aarhus.