Middelfart med igen til en fest

Det skete igen, da Middelfart spillede 1-1 i Kolding på næstsidste spilledag. Det resultat viste sig at være nok for Kolding til at sikre sig andenpladsen - og dermed oprykning til 1. division - fordi Brabrand samtidig tabte 1-2 hjemme i overtiden mod Jammerbugt.

Fodbold: Middelfart Boldklub har tilegnet sig en sær vane - nemlig at være med til på de sidste spilledage at sende de øvrige tophold en række op.

Stolt af indsatsen

Middelfart-direktøren var ganske stolt af indsatsen i Kolding.

- Normalt kan det være et problem for et hold som os, der ikke kan nå at rykke op, at møde et hjemmehold, der bør være topmotiveret, fordi Kolding havde alt at spille for, men i 1. halvleg spillede vi fremragende. Vi havde vel 70-30 i spilfordeling, sagde Godskesen.

- Vi spillede bolden lynhurtigt rundt i kombinationerne, og Kolding kunne ikke løse det. Vi havde flere chancer, men det stod stadig 0-0 ved pausen.

Nikolaj Hagelskjær bragte Middelfart foran 10 minutter efter pausen på et stærkt hug efter en frisparks-kombination.

Men Kolding kom dog bedre med ind i kampen, da den unge dribler Kristian Kirkegaard kom ind, og det blev begyndelsen til kampens gravskrift for Middelfart.

- Kirkegaard løb på tværs ind i banen, og det fik vi ikke altid dæmmet op for, og det brød en del af rytmen for os, sagde Godskesen.

Kolding fik udlignet, da Rune Nautrup et kvarter før tid som så ofte før var på det rigtige sted.

- Men det skete efter en batalje i feltet, hvor dommeren totalt overser, at vores spiller bliver skubbet væk, netop som han skal til at sparke. Men ellers må jeg sige, at den unge dommertrio dømte flot i en kamp, hvor der virkelig blev lagt pres på fra begge sider, sagde Middelfart-direktøren.

Kampen sluttede med drama for alle moneterne. Det stod fast, at Kolding og Middelfart sluttede 1-1. Der var hele 2030 tilskuere til lokalopgøret.

- Publikum blev på stadion og ventede på slutfløjtet i Brabrand, og Jammerbugt scorede så langt inde i overtiden. Så kunne man indlede festen i Kolding, sagde Middelfart-direktøren, hvis klub garanteret tager et nyt tilløb i næste sæson til en topplacering.