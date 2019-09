Middelfart klar til lang bustur

Fodbold: Der er afgang klokken 13.15 for Middelfart-spillerne, der tirsdag klokken 18.00 skal til Pandrup for at møde Jammerbugt FC i 2. division.

- Vi har en tre en halv times bustur, vi skal have ud af benene, konstaterer Jes Bekke, træner for Middelfart Boldklub.

Kampen skulle oprindelig være spillet lørdag 10. august, men den blev aflyst på grund af torden og lynild over Jammerbugten, der den dag levede op til sit navn. Det var i hvert fald surt for Middelfart-spillerne at køre den lange vej til Pandrup og hjem igen uden at komme i aktion.

Middelfart viser stigende formkurve og har hentet 10 point i de seneste fire kampe, og Middelfart kan med tre point tirsdag avancere til en delt andenplads. Men Jammerbugt er trods en beskeden ottendeplads ubesejret i denne sæson med en sejr og fire uafgjorte.

- Jammerbugt er godt organiseret og svære at score imod. Til gengæld har de også selv haft svært ved at score, siger Jes Bekke.