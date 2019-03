Middelfart holdt fast i førstepladsen

Fodbold: Middelfart Boldklub stamper lidt på stedet i toppen af 2. division - i forsøget på at hente en af de to billetter, der giver oprykning.

I sig selv er 1-1 ude mod AB sjældent et skidt resultat, men der er nu fem points afstand til andenpladsen, og der skal snart sættes nogle sejre sammen, hvis det ikke skal blive gevaldigt svært at nå det forjættede mål.

Middelfart kan dog glæde sig over, at man fortsat er ubesejret her i foråret, men for mange uafgjorte bringer som bekendt ingen større gevinster.

Og det hører med til historien, at Middelfart trods alt fører pulje to med 37 point foran Brønshøj med 36 og netop AB med 35, så udligningen var uhyre vigtig.

Skive fører dog den anden pulje med hele 46 point foran Kolding IF med 42 og Brabrand og Jammerbugt med henholdsvis 41 og 39. Alle point tages med over i øverste slutspil, og her er der trods alt et indbyrdes opgør, hvor Middelfart kan formindske afstanden til topholdene, så alle chancer er fortsat til stede.

Det var Yonas Nielsen, der efter 54 minutter kunne bringe akademikerne foran, da han modtog en flad centring i feltet og smed kuglen ind i buret.

Men to minutter før tid var det endelig Middelfarts tur til at få tur i den, da en af hjemmeholdets spillere tog bolden med hånden, og så kunne skarpskytten Casper Johansen udligne på straffesparket.

Træner Jan Vingaard brugte tre indskiftninger efter pausen. Mathias Damgaard blev afløst af Magnus Pedersen, Peter Kristensen af Rasmus Fink Hansen og Martin Conley af Kristian Weber.