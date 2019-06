Middelfart har papir på Radza til udgangen af 2020

FODBOLD: Middelfart Boldklub har forlænget kontrakten med den 25-årige målmand Casper Radza, så aftalen løber frem til udgangen af 2020 med virkning fra 1. januar 2020.

Ebberup-drengen Casper Radza, der tidligere har spillet for OB, Næsby og færøske TB Tvøroyri, har vogtet Middelfarts mål siden foråret 2017, hvor han kom til klubben forud for slutspillet i Kvalifikationsrækken. Radza har siden været førstevalg mellem stængerne i Middelfart Boldklub. Indtil videre er det blevet til 85 kampe i den blå Middelfart-trøje.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang med træningen igen og være med til indfri klubbens målsætning om at rykke op i 1. division. Det er ikke blevet lettere med kun én oprykker i næste sæson, men Middelfart har rykket sig hver sæson, siden jeg kom hertil. Vi har et fremragende træningsmiljø, god konkurrence på alle pladser og jeg er sikker på, at Middelfart vil tage endnu et eller flere skridt fremad i næste sæson, siger Casper Radza i pressemeddelelsen.

Middelfarts direktør Søren Godskesen er også glad for samarbejdet.

- Casper er meget seriøs med sin træning, har en fremragende indstilling og er et godt og humørfyldt element i omklædningsrummet. Han har altid stået på et meget højt niveau i sine mange kampe for Middelfart siden debuten i foråret 2017. Vi var derfor ikke i tvivl om, at Casper er det rigtige valg for os, og at det var en vigtig prioritet at forlænge hans aftale i god tid, siger Søren Godskesen.

Træningen starter den 9. juli under ny træner.