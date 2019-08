Middelfart har assistenttræner på plads

Cheftræner Jes Bekke har et godt kendskab til Middelfarts nye assistenttræner, Martin Andersen, der hidtil har fungeret som angrebstræner. Lørdag skal Middelfart til Tønder for at møde FC Sydvest.

Fodbold: Middelfart Boldklub har forud for lørdagens udekamp i 2. division mod FC Sydvest fået fuldendt trænerteamet med to assistenttrænere, som er hentet internt. Det er klubbens tidligere angrebstræner, Martin Andersen, og Michael Nielsen, der kommer fra en stilling som scout i klubben.

Cheftræner Jes Bekke har et godt kendskab til sine to assistenter.

- Martin har jeg arbejdet sammen med i alle tre år, jeg har været i klubben, og Michael har jeg arbejdet sammen med i foråret. Det er en fin løsning, siger Jes Bekke, der i foråret blev forfremmet fra assistenttræner til cheftræner.

De to assistenter er foreløbig ansat frem til årsskiftet.

- Michael har stor erfaring som træner i flere fynske klubber og kender derfor niveauet indgående. Martin er en rigtig Middelfart-dreng, som har været med omkring holdet i flere år og har logoet helt inde under huden. Han kender om nogen klubben indgående og skal være garant for at viderebringe Middelfart-DNA'et til både trænere og spillere, siger Middelfart Boldklubs direktør Søren Godskesen om den nye trænerkonstellation.

Martin Andersen glæder sig til sin nye rolle.

- Jeg er rigtig glad for at få muligheden for at træde et skridt op ad stigen og komme endnu tættere på beslutningerne og på spillerne i truppen. Middelfart er helt sikkert min klub, og jeg nyder at være en del af hverdagen i klubben. Jeg har allerede været tættere på holdet siden træningsstarten i juli, så det bliver let for mig at skifte til den nye rolle. Nu skal vi bare arbejde videre på vores gode arbejde, så vi kan få en masse point på kontoen til Middelfart Boldklub, siger Martin Andersen.