Middelfart godt på vej

VOLLEYBALL: Middelfarts forsvarende DM-sølvvindere for mænd er meget tæt at være i semifinalen i dette års turnering.

Middelfart vandt 1. kvartfinale ude over ASV Aarhus med sætcifrene 3-1 efter at have tabt det første sæt med 27-25. Så strammede nordvestfynboerne grebet og vandt de tre næste sæt med 25-21 og to gange 25-20.

Returkampen spilles i Lillebælthallen på lørdag kl. 16.00

Fortunas kvinder virker til at være på vej ud af turneringen efter den 1. kvartfinale på udebane i Aaarhus Gl. Stadionhal, hvor Elite Volley Aarhus slog odenseanerne i tre sæt med de overlegne cifre 25-12, 25-16, 25-11. Cifrene antyder, at Fortuna får svært ved at røre gæsterne på lørdag kl. 16 i Klostermarkshallen.