Middelfart blev bremset i topkamp

Fodbold: Efter en fin stime med 16 point i de seks foregående kampe tabte Middelfart Boldklub lørdagens topkamp i 2. division, da Aarhus Fremad hjemme på Riisvangen Stadion vandt 2-0.

- Vi havde ikke kvalitet nok i vores afleveringer på den sidste tredjedel af banen, og så blev det svært, når Aarhus Fremad stod enormt dybt i banen, siger Middelfarts træner, Jes Bekke.

- Vi kom ellers godt rundt og fik vundet de direkte dueller mand mod mand. Men når vi skulle slå indlæggene til angriberne eller midtbanespillerne foran mål, var afleveringerne ikke præcise nok, fortæller Jes Bekke.

Aarhus Fremad kom foran på et mål af Jacob Florin Torp lige før pausen, og det gjorde det endnu sværere for Middelfart at trænge gennem den solide defensiv.

- Det er første gang i de 20 kampe, jeg har haft ansvaret i Middelfart, at vi ikke fik spillet os til den mængde muligheder, vi plejer, siger Jes Bekke.

Efter tirsdagens pokalnederlag mod Skive, hvor flere af stamspillerne blev sparet, var Middelfart tilbage i stærkeste opstilling mod Aarhus Fremad. Men det rakte altså ikke til point.

Angriberen Frederik Høgh, der 2. september på transfervinduets sidste dag skiftede fra Aarhus Fremad til Middelfart, var med fra start hos Middelfart mod sin gamle klub og blev skiftet ud midt i anden halvleg med Søren Andreasen.

I kampens slutfase scorede Mathias Laursen Christensen til 2-0, og så var kampen lukket.

Aarhus Fremad har nu overtaget førstepladsen i pulje 2 med 19 point foran AB med 18 point, mens Middelfart har 16 point på tredjepladsen og Brabrand 15 point på fjerdepladsen. Netop Brabrand, der lørdag spillede en vanvitttig 4-4-kamp hjemme mod AB, kommer på lørdag til Middelfart til endnu en topkamp.