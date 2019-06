Middelfart ånder stadig i toppen

4-0-sejren over Jammerbugt var overbevisende, og nu skal Middelfart håbe på, at andres resultater mager sig - ud over at de sidste tre kampe skal vindes.

- Vi er glade for vores indsats og sejr over Jammerbugt, og vi holder det hele varmt, men det er klart, at både Brabrand og Kolding skal snuble i mere end én kamp. Det kan naturligvis lade sig gøre, og det eneste vi kan gøre er at gå efter sejr i hver eneste kamp. Så må vi se, om det rækker, sagde direktør Søren Godskesen efter kampen.

Skive med 66 point for 30 kampe og Brabrand med 61 point for samme antal kampe sidder lige nu på de to oprykningspladser, mens Kolding - der søndag spiller hos svingende og tekniske AB - er på tredjepladsen med 59 point for 29 kampe.

Brabrand kan snuble

Brabrand på andenpladsen ar i den grad et vanskeligt opgør i midtugen.

- Brabrand skal spille et lokalopgør ude mod Aarhus Fremad, og det er altid et uberegneligt opgør, så det kan måske se spændende ud derefter. Og så får Brabrand besøg af Jammerbugt, inden turen i sidste runde går til HIK, som altid kan vågne og levere en flot kamp, sagde Søren Godskesen, der dog ikke ønsker at gå ind i større spekulationer.

- Det er jo ikke lige nu, at vi har gjort det svært for os selv. Det var i grundspillet, sagde Godskesen, hvis hold dog i disse uger viser, at potentialet grundlæggende har været og er til et togt mod 1. division.

Før pausen leverede Middelfart en noget tam indsats, hvor Jammerbugt dog bortset fra et hovedstød mod kassen dog heller ikke truede hjemmeholdet synderligt. Søren Andreasen bragte Middelfart foran efter 23 minutter.

- Det blev langt bedre efter pausen, hvor vi spillede koncentreret og fint. Vi sad på det hele, og det var en stærk indsats, sagde Middelfart-direktøren.

Især det andet mål efter en times tid var en perle. Esben Petersen fikserede med et hurtigt hjørnespark gæsternes forsvar, og Søren Andreasen med det klassiske målinstinkt kvitterede med et mål på det, som nærmest var et saksespark.

- Søren Andreasen scorede to gange og lagde op til to andre scoringer, så det må vel siges at være godkendt, sagde Søren Godskesen efter en kamp, der i øvrigt ikke havde de store dramatiske højdepunkter. Dertil var kampens anden halvdel for ensidig til Middelfarts side.

Esben Petersen og Malthe Karsberg frembragte i de sidste 10 minutter de markante sejrscifre.