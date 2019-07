Middelfart Boldklub: Ny spiller - og en forlængelse

- Middelfart er en spændende klub og et rigtigt godt skridt for mig i min fortsatte udvikling. Allerede fra min første dag i klubben kunne jeg mærke den gode stemning og det stærke sammenhold i omklædningsrummet, samtidig med at intensiteten i træningen er meget høj. I forhold til U19-fodbolden kan jeg godt mærke, at det fysiske tryk er noget hårdere, men det vænner man sig hurtigt til.

- Oliver har vist sig godt frem den seneste uges tid, og det lå lige til venstrebenet at tilbyde ham en kontrakt. Oliver har et godt blik for spillet, han er dygtig og velovervejet i duelspillet, og så har han en rigtig god venstre fod. Jeg har fulgt ham en del de seneste par år, og der er sket en markant udvikling. Den udvikling skal vi være med til at fortsætte i Middelfart, og han skal fra dag et kæmpe med om pladserne på holdet, siger direktør Søren Godskesen.

Oliver Skolnik har fået sin fodboldopdragelse i Vallensbæk, Vanløse og Hvidovre men kom til Odense og OB for et par år siden. Der blev det til en lang række kampe i U19-ligaen samt mange kampe i reserveholdsturneringen.

En ægte middelfarter

Middelfart og Kristoffer Gjettermann fortsætter altså samarbejdet.

Kristoffer Gjettermann er Middelfart-dreng og har med undtagelse af en kort afstikker til AC Horsens (ungdom) og FC Skanderborg (senior) altid spillet i Middelfart. Gjettermann er en markant forsvarsspiller, som gør sig bedst i det centrale forsvar men som også har vikarieret på venstre back og på den defensive midtbane.

- Gjettermann er Middelfart-dreng med stort M, og i sit daglige virke som ejendomsmægler i byen er han et kendt ansigt i bybilledet. At forlænge kontrakten med en ægte middelfarter har været en stor prioritet for os for at sikre det lokale islæt på holdet. At han så samtidig er en dygtig fodboldspiller og en stærk personlighed i omklædningsrummet gør kun glæden over den nye aftale meget større, lyder det fra direktør Søren Godskesen.

Kristoffer Gjettermann siger:

- Det har hele tiden været min topprioritet at forsætte i Middelfart Boldklub. Jeg har været med siden opstarten af projektet i 2015, og jeg vil rigtigt gerne være med til at flytte projektet endnu længere. Jeg har spillet fodbold i Middelfart i mange år, og jeg nyder virkelig at komme i klubben. Truppen til den kommende sæson ser stærk og konkurrencedygtig ud, så jeg glæder mig bare til at komme i gang, og til forhåbentlig hente en masse point til Middelfart i de kommende år.

Middelfart Boldklub indleder den nye sæson ude med Vejgaard, 3. august.