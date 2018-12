Middagslur, Disneysange og en varm køretur: Mads Hansen og Mads Gdahl var i ringen til Olympias julestævne

Mads Gdahl havde inden julestævnet anden juledag udtrykt en forhåbning om at kunne have børnene med på sin tur mod ringen. Foto: Nils Svalebøg

Traditionen tro bød anden juledag på bokseklubben Olympias julestævne. Det blev en aften med flere aflysninger på grund af trafikuheld, der resulterede i "kun" seks kampe i alt. To af Olympia-bokserne i ringen var Mads Hansen og Mads Gdahl. En aften med glæde og skuffelser for de to boksere.

BOKSNING: Til lyden af Løvernes Konge kommer den høje, skaldede bokser i hvidt tøj og med røde boksehandsker gående med sit ene barn i armene og den anden lille pige ved sin side. Det er Mads Gdahl. Han skal i den oplyste boksering, som alles blikke er rettet mod i Bolbrohallen. Bokseklubben Olympia er i gang med sit 100-års-jubilæums-julestævne. Disney-sangen er blevet valgt af den ældste ved bokserens side, beretter Mads Gdahl med et varmt smil. - Det var en fed oplevelse. Det er ikke sikkert, jeg bokser, når den lille er stor. Og så er det fedt at kunne fortælle om den her aften og det øjeblik, siger Mads Gdahl.

To ud af seks sejre til Olympia I første kamp mødte Jack Jensen fra Olympia Nick Zulawinski fra Göteborg. Den endte 5-0 til modstanderen.Mads Gdahl mødte Allan Hansen fra Hobro BK og vandt 5-0.



I tredje kamp tabte den unge Olympia-bokser, Noah Lillebæk til Axel Zulawinski fra Göteborg.



Sidste kamp inden pausen - den fjerde - bød på Mads Hansen - kendt som "Flameboy" - mod Torben Prusse fra Vejle AK, og Prusse vandt 3-2.



Oliver Knipfer mødte Walid Jendawi fra Korsør ABK og vandt i den femte kamp.



Emil Kot fra Korsør var oppe imod Nikki Møller fra Stockholm vandt 4-1.

Der kunne høres jubel, klapsalver og opmuntrende råb fra publikum til Olympias julestævne anden juledag. Foto: Nils Svalebøg

Varm køretur og hårde slag Det lille spædbarn i Mads Gdahls arme bliver taget af bokserens forlovede, inden han kommer til den oplyste ring i hallens midte. Den høje mand går i ringen for at møde modstanderen - Allan Hansen fra Hobro BK - og bukker for at hilse. Venligheden bliver hurtigt lagt til side, og Mads Gdahl får sat et hårdt slag ind. Hans ansigt er rødt, og kampformen er tydeligt i top. Sådan er dagen dog ikke helt startet for den 29-årige bokser. - Jeg har spist et andelår juleaften. Uden noget til. Så jeg har været nødt til lige at køre en tur med regntøj og skitøj på og med fuld skrue på varmeanlægget i tre kvarter i morges. Det har virket. Jeg har ramt den lige på, siger han. Kampen i ringen fortsætter sin aggressive kurs. Adskillige kraftige slag fra Mads Gdahl fremkalder klapsalver fra tilskuerne og får spytklatter til at flyve gennem luften. Begge boksere går hårdt til. Men det er Olympia-bokseren, der kan hæve armene i vejret efter tre intense runder. - Han har mange flere kampe end mig. Så det er fedt at vise, at jeg sagtens kan følge med, siger Mads Gdahl.

Mads Hansen i den genkendelige hvide Olympia-tøj vandt årets fighterpokal. Han er en teknisk dygtig bokser, men til årets julestævne kæmpede han sig igennem kampen som en sand fighter. Foto: Nils Svalebøg

Middagslur gør dagen kortere For aftenens andet hovednavn - bokseren med det genkendelige røde hår - Mads Hansen har en varm køretur fra morgenstunden ikke været nødvendig. Men det har en middagslur. - Jeg står op, får lidt at spise og senere på dagen får jeg en middagslur. Så er tiden ikke så lang, og jeg får slappet lidt af, inden det hele går løs, siger bokseren bedre kendt som "Flameboy". Dagene op til den traditionsrige dag har for Olympia-bokseren budt på en juleaften med kylling og kalkunbacon. Og den 23. og 24. december har stået i træningens tegn i bokseklubben i Adamsgade fra klokken 10 om formiddagen. Det er da også en aldeles klar "Flameboy", der går i ringen mod modstanderen Torben Prusse fra Vejle AK. Et hårdt og målrettet slag bliver sat ind og får modstanderens hårknold på toppen af hovedet til at dingle fra side til side. Fodarbejdet samarbejder med hænderne, der sætter præcise slag ind og viser, at Mads Hansen er en tekniker.

Efter Mads Hansens (til højre) kamp udtrykte flere manglende forståelse for, at han ikke vandt. Han fik sendt modstanderen til tælling og troede også selv, at den var hjemme. Men dommeren tog beslutningen. Tre ville have modstanderen som vinder og to ville have Flameboy. Foto: Nils Svalebøg

Som at have tømmermænd Men modstanderen er et energibundt, der går hårdt til den rødhårede bokser. Med en klappende sal som opbakning forsætter Mads Hansen med at kæmpe sig tilbage til overtaget og får sendt modstanderen til tælling. Men det er ikke nok for dommerne, der efter tre runder med lige resultat bestemmer vinderen til at være Torben Prusse med 3-2. - Det er da træls. Men det var en god kamp. En publikumskamp. Det trøster en lidt, siger Mads Hansen, der har fået flere skrammer i ansigtet. Særligt en lille flænge under det højre øje afslører, at anden juledag har budt på kamp til stregen. Fra Mads Hansen lyder meldingen dog, at kun et enkelt af slagene kunne mærkes, mens resten af smerterne først kommer torsdag. - I morgen bliver ligesom at have tømmermænd. Jeg skal bare slappe af, siger han.

Mads Gdahl kendte sin modstander til julestævnet. De har bokset adskillige gange sammen. Foto: Nils Svalebøg

Dansk mad og én øl Selvom det har været en aften med sejre og nederlag til Olympia, afbud og et trafikuheld, der har fået rykket rundt på hele programmet og skåret kampene fra ni til seks, er det en tilfreds træner og bestyrelsesmedlem, der gør status over julestævnet efter sidste kamp. - Jeg er godt tilfreds. Folk er glade og vores boksere har klaret det godt mod nogle hårde modstandere, siger Mohammed Ali. Sammen med Mads Hansen og resten af Olympia-bokserne skal træneren på Tårnet for at spise gammeldags dansk mad og slutte julestævnet af. - Jeg har givet dem fribillet til én øl, siger Mohammed Ali.

Mads Hansen - kendt som "Flameboy" - beretter, at han efter nederlaget til Olympias julestævne, var "pisseirriteret". Det gik hurtigt væk og med et smil på læben kunne han fortælle, at "alle vel er lidt dårlige tabere". Foto: Nils Svalebøg

Mads Gdahl blev næsten væltet omkuld af familie og venner, der ville lykønske med sejren til Olympias årlige julestævne. Foto: Nils Svalebøg

Også de to unge boksere på 14 år - Jack Jensen og Noah Lillebæk - var i ringen anden juledag. Dog tabte de, men "de var rigtigt gode", lød meldingen fra træner Mohammed Ali. Foto: Nils Svalebøg

Bokseklubben Olympia holdt som vanligt boksestævne i Bolbrohallen juledag. Foto: Nils Svalebøg