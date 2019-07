Michelsen skuffet: - Grytebust var fantastisk, men vi var ikke skarpe nok

FODBOLD: OB kom fantastisk fra start, og det lignede indtil få minutter for pausefløjt, at OB skulle overraske hele fodbold-Danmark i første spillerunde og tage et stik mod mestrene fra FC København. Men et par godt afviklede FCK-angreb og et tvivlsomt tredje mål ændrede pludseligt hele kampen fra sæsonens første overraskelse til det første nederlag.

- Det var en af de situationer, hvor operationen lykkedes, men patienten døde, for vi gør rigtig mange ting rigtigt, så det er en kæmpe skuffelse. Vi står her med nul point. Vi var ikke dygtige, omhyggelige eller skarpe nok, og vi havde ikke de berømte marginaler på vores side i dag, samtidig med at N'Doye var fantastisk, og Grytebust viste, hvorfor han er Superligaens bedste målmand. Det handler om at vinde i fodbold, og jeg vil hellere spille dårligt og vinde, sagde Jakob Michelsen.

Efter en halv times tid havde fynboerne bragt sig foran med to mål, der begge blev scoret af Troels Kløve, der klart var OB's bedste spiller på dagen. Men som kampen skred frem, fandt et skrantende FCK-forsvar noget mere stabilitet, samtidig med at angribere som Dame N'Doye fandt den kendte kynisme foran mål.

- Vi er nødt til at være skarpere i de afgørende situationer. Man kan ikke forære et hjørnespark til et klassehold som FCK lige inden pausen, for det får vital betydning, at de scorer på det. Der er fandens til forskel på at føre 2-0 og 2-1 til pausen, også på den måde FCK så skal forcere i anden halvleg, sagde Michelsen.

Billeder efter 3-2-målet viste, at FCK vandt kampen på et offside mål, men det er ikke noget OB-træneren gider at bruge meget tid på at tænke på.

- Det kan ikke diskuteres, at der er offside, og at de får foræret en scoring på offside, men det kan vi ikke bruge til noget nu, sagde Jakob Michelsen.