Michelsen roste begge holds forsvar

Men OB-træneren var lykkelig over, at holdet var det første, der vandt i Esbjerg siden november sidste år.

Fodbold: OB-træner Jakob Michelsen understregede at nogle sejre tæller mere end andre.

- Sejre så tidligt på sæsonen er ofte mere værd end dem senere. For det giver en masse synergi at få en sejr i denne fase, hvor så mange i omverdenen har travlt med at spekulere i, hvor i tabellen man ligger, sagde Michelsen.

- Begge hold var bedste til at forsvare, og omvendt havde begge hold svært at skabe noget specielt i angrebet. Vi scorer så et pragtmål ved Sander Svendsen, og det må man jo bare være glad for.

- Vi ved, hvad Sander har af kompetencer, herunder afslutninger, og det fik han bevist i dag.

Ob-træneren erkendte, at kampen også understregede et andet aspekt.

- Det er korrekt, at vi mod Esbjerg ikke skal spille et angreb med Bashkim Kadrii og Sander Svendsen med høje centringer og til luftdueller. De skal spilles til fod og til de dybe løb.

- Men Esbjergs midterforsvarere var bare gode til at lukke af, som holdet så ofte er det. Omvendt var vores forsvar på samme niveau, og så endte det hele i sådan en kamp, hvor vi bare skal være glad for, at vi fik sejren og kom op på seks point, sagde Michelsen.

- Vi havde spillet to gode kampe mod FCK og Lyngby og vundet mod Lyngby og burde have haft et point mod FCK, og så leverede vi en dårlig kamp i Brøndby og tabte, selv om vi var tæt på udbytte, hvis bare nogle få detaljer var gået med os. I dag kæmper vi os til en sejr på en meget vanskelig udebane.

- Esbjerg har ikke tabt hjemme siden november sidste år, så det siger noget om præstationen, sagde Michelsen.