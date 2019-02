Michelsen mente, at rødt kort lå og lurede

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen var meget tilfreds efter kampen.

- Havde vi tabt, så havde vi været fire point efter Horsens. Nu er vi med ligesom mange andre. Jeg er meget tilfreds med de første 82 minutter. Vi bør score allerede, inden Peter Nymann bringer dem foran på Horsens' første angreb og igen lige bagefter, og vi bør føre ved pausen. Der blev mere duelspil efter pausen, men det var stadig os, der var i teten og havde de største chancer med Casper Nielsens som den største.

- Vi var så lidt urutinerede til sidst, hvor Horsens kaster alt frem. Omvendt er det svært at gardere sig imod andet ved at lukke kampen til 3-1, mente OB-træneren, der ikke så situationen, der førte til Hallur Hanssons andet gule kort.

- Det først gule kort er klokkeklart og han havde også været fremme med albuen i første halvleg. Det var klart en fordel for os at spille elleve mod ti, men vi var dominerende allerede inden det røde kort. Det var stærkt at vinde her for første gang siden 2011 især, når vi var bagud 0-1. Det viser stærkt moral og det skal spillerne have stor ros for, mente OB-træneren.

Han tog Janus Drachmann af taktiske årsager og for at skåne ham lidt.

- Med elleve mod ti ville vi gerne have Jens Jakob Thomasens kreativitet ind og derfor kom Leeuwin også ud til sidst, så vi kunne spille 4-4-2, som vi allerede var begyndte på, når vi havde bolden med Jeppe Tverskov. Det gav pote med målet til 2-1, mente træneren, der ikke vil vurdere, om Janus Drachmann skal skånes i pokalkvartfinalen på onsdag mod Esbjerg.

- Jeg tror godt, at Drachmann kunne have fortsat, men han sagde, at han havde begyndende problemer.