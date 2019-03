Michelsen glæder sig til 10 sjove kampe

- Opspillet til scoringen var fint, og vi vandt mod et godt Randers-hold, som var fint forberedt på os og overraskede ved at spille 3-5-2. Det havde vi af naturlige grunde i ugens løb ikke trænet i at spille imod. Men vi fik i 1. halvleg ofte Randers til at løbe efter os.

OB-træneren følte, at holdet kontrollerede 1. halvleg, og at sejren dermed var i orden.

Randers jagtede

Jakob Michelsen sagde om 2. halvleg:

- Det er klart, at Randers skulle frem på banen og jagte et resultat, og de får da også en del spil, og vi fik omvendt ikke lukket kampen ved at score det andet mål på en omstilling, og på en våd bane og under disse vejrforhold bliver det logisk nok en rodet forestilling til sidst. Men vi vinder 1-0 over et godt Randers-hold, og det skal vi være meget tilfreds med.

OB-træneren tilføjede, at det var naturligt, at OB var blevet bedre til at vinde kampe, hvor det hele ikke kørte optimalt.

- Da vi stod efter seks runder med kun to point, var det hele omvendt. Nu er der en anden selvtillid, og det kan ses.

Michelsen og kollega Thomas Thomasberg var efter kampen involveret i en form for batalje, hvor Randers-træneren ikke just gav et håndtryk, men mere et slag på underarmen, da Michelsen gik frem mod Thomasberg, som bagefter kaldte det en "hård hånd", som nu var glemt. Thomasberg sagde bagefter undskyld for episoden, som både han og Michelsen nedtonede.

- Fodbold er følelser, som Michelsen udtrykte det.

