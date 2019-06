Michel Platini om timelang afhøring: Det gør ondt

Michel Platini var godt træt efter en lang dag med afhøring hos fransk politi, der løslod ham lidt efter midnat onsdag.

Den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fandt oplevelsen smertefuld, "efter alt det jeg har gjort for sporten", fortalte franskmanden efter sin løsladelse.

63-årige Platini havde forventet at blive behandlet som et frit vidne, forklarer han.

Men sådan gik det ikke tirsdag, da han blev en del af efterforskningen af mulig korruption i forbindelse med tildelingen af VM i Qatar i 2022.

- Jeg ankom, og jeg blev øjeblikket tilbageholdt. Det gør ondt, efter alt det jeg kan tænke på, og alt jeg har gjort. Det gør ondt, det gør ondt, gentager Platini over for nyhedsbureauet AP.

Platini fortæller, at det var anderledes, da han for 18 måneder siden også blev afhørt i forbindelse med efterforskningen af mulig korruption.

I december 2017 blev han ikke tilbageholdt af politiet, som det skete denne gang.

- Men trods alt gjorde de deres arbejde, og så forsøgte vi at svare på alle deres spørgsmål, siger han.

Platini oplyser, at politiet ikke kun spurgte til VM i 2022, men også EM i Frankrig i 2016 og VM i Rusland i 2018.

Efterforskerne spurgte også Platini til Paris Saint-Germain, der blev købt af Qatar i 2011.

- Jeg følte mig totalt fremmed i forhold til alle disse sager. Det er gamle sager, og vi har givet forklaringer før. Jeg har altid udtrykt mig med fuld åbenhed i alle aviser.

- Men sådan er det, det bliver ved, de efterforsker, og de søger efter svar, lyder det fra Platini.

Ud over Platini afhørte politiet også Sophie Dion, som var sportslig rådgiver for den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy. Hun blev ligesom Platini senere løsladt.

Desuden blev Claude Gueant, en tidligere stabschef for Sarkozy, en tur forbi politiet for at svare på spørgsmål. Til forskel for Platini og Dion var Gueant aldrig tilbageholdt af politiet, men han havde status som et frit vidne.

Vidneforklaringerne skal bruges i efterforskningen af den kontroversielle tildeling af VM i Qatar i 2022, skriver AP.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) valgte i en afstemning i 2010 Qatar som VM-vært i 2022. Qatar slog i afstemningen overraskende favoritten USA med cifrene 14-8.

Dengang var Platini Uefa-præsident og vicepræsident i Fifa og i høj grad med til at træffe nogle af de store beslutninger i fodboldverdenen.

Inden afstemningen i Fifa holdt Sarkozy ifølge den franske avis Le Monde et frokostmøde i det franske præsidentpalads 23. november 2010, som førte Platini sammen med Tamim bin Hamad Al-Thani, som dengang var kronprins i Qatar og i dag er emir i landet, samt golfnationens daværende statsminister, Sheikh Hamad Ben Jassem.

Året efter købte Qatar den franske klub PSG, som siden oprustede kraftigt og i de senere år begyndte at hente verdensstjerner som Kylian Mbappe og Neymar. Sarkozy overværer som fan jævnligt PSG's kampe.

Platini har tidligere afvist, at mødet med Sarkozy i 2010 havde indflydelse på, at han stemte på Qatar som VM-vært under to uger senere.

- Sarkozy bad mig aldrig om at stemme på Qatar, men jeg vidste, at det ville være et godt valg, sagde Platini til AP i 2015.

I samme interview sagde Platini dog også, at han måske havde fortalt amerikanerne, at han ville stemme på USA som VM-vært i 2022.

Til Le Monde er han desuden citeret for følgende:

- Jeg vidste, at jeg ville stemme på Qatar inden frokosten, og jeg gik til Sarkozy for at fortælle ham det. Jeg vidste ikke, at personerne fra Qatar var der.

Efter tirsdagens politiafhøring er Platini ikke blevet anklaget for noget.