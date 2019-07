Mexico vinder Gold Cup for ottende gang med sejr over USA

Mexico vinder fodboldturneringen Gold Cup med sejr på 1-0 over de forsvarende mestre fra USA i finalen.

Det er ottende gang, at Mexico vinder turneringen, der blev afviklet første gang i 1991, skriver nyhedsbureauet AFP.

Jonathan dos Santos scorede sejrsmålet for Mexico i det 73. minut i en til tider hårdt spillet kamp på Soldier Field i Chicago natten til mandag dansk tid.

USA havde især i den indledende fase flere gode chancer, men formåede ikke at omsætte dem til mål.

Christian Pulisic, der spiller for Chelsea, spildte en gylden mulighed for at bringe USA foran allerede i det sjette minut, men hans afslutning blev nemt klaret af Mexicos målmand, Guillermo Ochoa.

Nederlaget er skuffende for de amerikanske mænd, som havde håbet at fuldføre en dobbelttriumf, efter at USA's kvindelandshold søndag vandt VM-finalen i Frankrig.

Det er det Nord- og Mellemamerikanske Fodboldforbund (Concacaf), der organiserer Gold Cup-turneringen.

Landshold fra Nordamerika, Centralamerika samt Caribien deltager i turneringen, der i år blev afholdt i USA, Costa Rica og Jamaica.

Turneringen blev første gang afviklet i 1991. USA vundet den seks gange.