Metalplader fløj ind over banen: Tag-krise under kontrol på stadion

FODBOLD: Tv-folk og andre er blevet gennet indenfor på Nature Energy Park også kendt som Odense Stadion et par timer før kampen OB-Randers FC i Superligaen.

De stærke storm-stød løsnede nogle metal-plader på VIP-tribunen og fløj ind over banen, men nu bliver folk igen lukket ind på stadion.

Dog afventer OB stadig, at sikkerheden bliver godkendt af brandchefen, men det skulle ifølge en talsmand fra presseafdelingen være et spørgsmål om tid. Her ved 16-tiden havde brandchefen ifølge Sport Fyns informationer godkendt sikkerheden.

Tilbage står, at det var heldigt, at pladerne ikke rev sig løs, mens kampen var i gang og der var tusinder på tribunen.

Lige netop i dag er det vigtigt, at alle Superliga-kampe komme i gang kl. 17, fordi det er sidste runde i grundspillet.