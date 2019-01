Mestrene leverer vildt iscomeback og slår topholdet

Aalborg kom tilbage på hjemmebane og vandt 5-2 over topholdet Rungsted i Metal Ligaen fredag aften.

Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital bragede sammen fredag aften i Metal Ligaen i en målrig forestilling i Aalborg.

Her tog de danske mestre fra Aalborg imod ligaens tophold, og hjemmeholdet vandt opgøret 5-2 efter at have været bagud 0-1.

Dermed har Aalborg 51 point på tredjepladsen i ligaen, hvor Rungsted stadig fører ganske suverænt med sine 65 point efter sæsonens blot sjette nederlag.

Topholdet kom da også foran 1-0 i første periode ved Tim Daly, og det lykkedes ikke hjemmeholdet at få pucken i mål i de første 20 minutter.

Det gjorde det så til gengæld i stor stil i anden periode, hvor der var fart i skøjterne, og hvor stemningen på tilskuerpladserne steg markant, da hjemmeholdet med fire mål fuldstændig ændrede opgøret.

Der skulle dog gå over syv minutter uden scoringer i anden periode, men så begyndte Aalborgs målfest.

Mike McNamee sørgede for udligningen, inden Martin Højbjerg øgede til 2-1, og McNamee igen scorede.

Tobias Maximilian Ladehoff slog til med tre minutter igen af perioden, og så var Aalborg foran 4-1, mens topholdet rundtosset gik til pause.

Tredje periode kunne ikke helt leve op til anden periode i forhold til mål, men lidt blev der dog scoret.

Gæsternes Nikolaj Murholt Rosenthal reducerede med to minutter igen, inden en godt spillende Thomas Spelling strøg afsted i høj fart og sikrede 5-2-sejren ved at score i et tomt mål.

Rødovre Mighty Bulls vandt 4-3 over Esbjerg Energy efter straffeslag, mens Herning Blue Fox på udebane besejrede bundholdet Odense Bulldogs 3-2.

Herlev Eagles vandt hjemme efter forlænget spilletid med 4-3 over Frederikshavn White Hawks.