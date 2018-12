Messi runder milepæl for ottende gang på ni år

Med sit hattrick nummer 43 i karrieren for FC Barcelona søndag aften nåede Lionel Messi op på 50 mål for klub- og landshold i kalenderåret 2018.

Det var ottende gang i de seneste ni år, at Messi nåede op på 50 mål i et kalenderår. Det er i år blevet til 46 mål for Barcelona og 4 kasser for Argentina.

Messis målshow samt to assister søndag førte Barcelona til en 5-0-sejr ude over Levante i den bedste spanske fodboldrække.

Barcelona-træner Ernesto Valverde har svært ved at finde ord for sin argentinske troldmand.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal evaluere Messi, og det er det spørgsmål, jeg får mest.

- Han er den spiller, der får os til at spille på den måde, vi gør, og han scorer fantastiske mål, siger Valverde ifølge AP.

I sidste sæson tabte Barcelona kun en enkelt ligakamp, og det var netop på udebane mod Levante i næstsidste spillerunde.

Der var derfor på forhånd lagt op til revanche, forklarer Valverde.

- Vi havde sat en cirkel i kalenderen omkring denne kamp, efter det der skete i sidste sæson.

- Vi havde problemer i begyndelsen, som vi havde forventet. Men da vi først kom foran, var vi i stand til skridt for skridt at få vores spil i gang, siger Valverde.

Angriberen Luis Suarez samt Gerard Pique scorede også et mål hver i sejren over Levante.

- Luis og Leo har vist sig at være det bedste angrebsmakkerpar i verden i de seneste år. Luis har mål i blodårerne, og alt er allerede blevet sagt om Leo, lyder det fra Pique.

Messi er oppe på 20 mål i denne sæson for Barcelona. Det var anden gang i denne sæson, at Messi lavede hattrick. I september scorede argentineren tre gange mod PSV i Champions League.

Messi er topscorer i Primera Division med 14 mål i 16 kampe. Suarez er delt nummer to med 11 ligamål.