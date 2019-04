Messi og Suarez sikrer Barcelona-point i hektisk slutspurt

Villarreal var snublende tæt på at slå Barcelona i en kamp, hvor begge hold havde føringen.

Døren er åbnet en smule på klem for Atlético Madrid i kampen om det spanske mesterskab.

Førerholdet FC Barcelona spillede tirsdag aften 4-4 ude mod Villarreal, der var foran 4-2 indtil få minutter før tid.

En frisparksperle af Lionel Messi og et pletskud af Luis Suarez sørgede dog for, at Barcelona ikke løb ind i tredje nederlag i Primera Division i denne sæson.

Få timer forinden havde Atlético Madrid hjemme vundet 2-0 over Girona, og dermed er forspringet nu skrumpet til otte point før de sidste otte kampe.

Barcelona gik ind til kampen med seks ligasejre i træk og som ubesejret i de seneste 17 kampe.

Og i kampens indledning lignede Barcelona et hold, der blot skulle udbygge de stimer.

Da der var spillet 16 minutter, var Barcelona på 2-0. Først havde brasilianeren Coutinho prikket et indlæg fra landsmanden Malcom i nettet.

Og fire minutter senere var det så Malcom selv, der blev noteret for en scoring, da han pandede bolden i nettet ved bageste stolpe.

Men så vendte Villarreal kampen på hovedet.

Midtvejs i første halvleg reducerede Samuel Chukwueze, da han fulgte op på sit eget stolpeskud og udplacerede Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen.

Fem minutter inde i anden halvleg scorede Villarreals Karl Toko Ekambi fra en noget nær umulig vinkel. Barcelonas tyske målmand så ikke for godt ud i situationen.

Vicente Iborra og Carlos Bacca gjorde det til 3-2 og 4-2 og bragte dermed Villarreal på sejrskurs. Men tre point blev det ikke til.

Álvaro González fik sit andet gule kort og blev udvist efter 86 minutter, og i slutspurten trådte Barcelonas største profiler i karakter.

Fra halvcirklen knaldede indskiftede Messi et frispark i nettet via stolpen, før Suarez med et hårdt venstrehug sendte catalonierne i ekstase.

Atlético Madrid havde tidligere gjort sit for at lægge pres på Barcelona hjemme mod Girona.

Atlético-fansene måtte imidlertid væbne sig med tålmodighed, for Diego Simeones tropper kom først i front med et kvarter igen.

Et lidt atypisk hovedstødsmål af Diego Godin sendte Atlético i front, før franskmanden Antoine Griezmann med et elegant lob lukkede kampen på en friløber i tillægstiden.