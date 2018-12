For første gang i et årti var argentineren Lionel Messi end ikke på podiet, da prisen som verdens bedste fodboldspiller, Ballon d'Or, blev uddelt i mandags. Messi blev nummer fem i afstemningen, men det tager han med ophøjet ro.

Det siger Barcelona-stjernen efter lørdagens 4-0-sejr over lokalrivalen Espanyol.

- Nej, det betyder ikke noget. Jeg brugte det ikke som ekstra motivation, siger han til Movistar, men stjernen ville ikke sige mere om Ballon d'Or-prisuddelingen.

Messi lignede ellers en spiller, der ville lave et statement og vise, at man stadig kan regne med ham som en af de absolut bedste spillere. Han scorede to gange direkte på frispark, og han lagde op til yderligere et Barcelona-mål.

- Vi kom alle sammen ud og var tændte, fokuserede og målrettede fra start, siger Lionel Messi.

Det var kroaten Luka Modric, som vandt Ballon d'Or efter at have ført Real Madrid til en Champions League-triumf og Kroatien i VM-finalen.

Efterfølgende udtalte den brasilianske legende Pelé, at Lionel Messi kun havde et ben og et træk på banen.

Med afsæt i det citat får det Barcelona-backen Jordi Alba til at være mere ophidset over Messis femteplads i konkurrencen, end hovedpersonen selv er.

- Pele må ikke være i stand til at se særlig godt, hvis han siger det om Messi.

- Ballon d'Or lyver. Leo (Messis kaldenavn, red.) er den bedste i verden. Det var ikke fair over for ham.

- Der var mange, som sagde, at det skulle være en spiller fra Real Madrid. Hvis Cristiano Ronaldo var blevet der, ville medier og fans have haft, at det skulle være ham, men han skiftede, og så blev det Modric.

- Modric er en dygtig spiller, han har haft en god sæson, og han er en af de bedste i verden, men Messi er nummer et, siger Jordi Alba.

Lionel Messi har vundet Ballon d'Or fem gange.