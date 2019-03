Messi er tilbage på landsholdet efter otte måneder

Seneste gang Lionel Messi spillede for Argentina var til VM i sommer, hvor Frankrig slog holdet ud.

Lionel Messi er tilbage på Argentinas landshold efter otte måneders fravær.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 31-årige argentinske stjernespiller valgte selv at stoppe på landsholdet efter det skuffende VM i sommer i Rusland.

Nu har Argentinas midlertidige landstræner, Lionel Scaloni, udtaget den femdobbelte Ballon d'Or-vinder til venskabskampene mod Venezuela og Marokko 22.- og 26. marts.

Messi spillede senest for det argentinske landshold, da Argentina tabte ved VM til Frankrig, der senere blev verdensmester.

Her tabte Argentina med 3-4 i ottendedelsfinalen.

Lionel Messi scorede blot et enkelt mål i turneringen, der endte som en stor nedtur for Argentina, og Jorge Sampaoli forlod efterfølgende jobbet som argentinsk landstræner.

I januar udtalte Scaloni, at han forventede, at Messi ville vende tilbage i forbindelse med de kommende testkampe.

- Jeg håber, at han kan være her, men vigtigst af alt håber jeg, at han har det godt. Jeg har en god fornemmelse, sagde træneren dengang til Reuters.

Argentina deltager i Copa America, der begynder 14. juni og er den sydamerikanske pendant til EM i Europa.

I Copa America er holdet havnet i gruppe med Colombia, Paraguay og Qatar, der er inviteret til at deltage i turneringen.

Argentina har ikke har vundet Copa America siden 1993, men argentinerne har været i fire af de seneste fem finaler.

Turneringen afholdes i Brasilien. Værtsnationen er i gruppe med Peru, Venezuela og Bolivia.

Messi har spillet 128 kampe for det argentinske landshold og scoret 65 mål, hvilket er rekord i Argentina.

Landet har spillet seks kampe i Messis fravær.

Ud over Messi er PSG-spilleren Angel Dí Maria også udtaget for første gang i lang tid.