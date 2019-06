Beachvolleyball: Forleden var der succes til Odense Beachvolley Klub, da hold fra klubben blev nummer et, to og tre ved Grand Slam-stævnet på Nyhavn i København.

Og den fynske succes fortsætter. I den forgangne weekend var Kristoffer Abell/Martin Trans Hansen og Mads Rosager/Jacob Brinck i Umag, Kroatien, for at spille første runde af Continental Cup. Cuppen spilles i hele verden efter et system, hvor for eksempel Danmark 1 møder Kroatien 2, og hvor det derefter er Kroatien 1 mod Danmark 2. Står der 1-1 i kampe spilles en tredje og afgørende Golden Match-kamp

I første runde vandt Mads Rosager/Jacob Brinck forholdsvis let over Kroatien 1, og efterfølgende vandt Kristoffer Abell/Martin Trans Hansen sikkert over Kroatien 2. Estland havde samtidigt vundet over Albanien, så fynboerne skulle møde de stærke estere i finalen.

Det blev et drama, hvor først Kristoffer Abell/Martin Trans Hansen vandt over Estlands andethold, mens Mads Rosager/Jacob Brinck tabte til Estlands meget stærke førstehold, som ligger i top-30 i verden. Kampen skulle således ud i Golden Match da stillingen var 1-1. Fynboerne havde valgt Kristoffer Abell/Martin Trans Hansen til denne kamp, og de spillede nok en af deres bedste kampe nogensinde og vandt 2-1. Odense Beachvolley Klub er dermed videre til anden runde af Continental Cup som spilles i 2020.

Da man kun stiller med to hold ved Continental Cup var Daniel Thomsen/Morten Overgård taget til Grand Slam-stævnet i Aarhus for at forsvare Odenses farver. De vandt stævnet foran Daniel Jonnassen/Mikkel Hoff og Jes Fald/Jørgen Wissing, som i øvrigt også er Odense-hold.