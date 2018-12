Mekanisk fejl var skyld i Leicester-ejers helikopterstyrt

En undersøgelse viser, at en fejl i forbindelsen fra helikopterens pedal til rotorblade var skyld i styrt.

Det var en mekanisk fejl, der var skyld i, at en helikopter med Leicesters ejer, Vichai Srivaddhanaprabha, styrtede i slutningen af oktober.

Forbindelsen fra pilotens pedal til helikopterens rotorblade var defekt, og det førte til, at helikopteren kom ud af kontrol, drejede rundt og styrtede.

Det har en undersøgelse foretaget af Air Accidents Investigation Branch vist.

Helikopterstyrtet skete nær Leicesters hjemmebane, King Power Stadium, da ejeren skulle fragtes hjem efter en kamp mod West Ham. I styrtet døde Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre.

Efterfølgende er den afdøde ejer blevet hyldet og æret både på banen i flere af Leicesters kampe, på lægterne og i Bangkok, hvor han blev begravet.

På grund af hans høje status i landet fik hans begravelse et såkaldt royalt sponsorat.

Den forløb over flere dage, og undervejs mødte flere spillere og trænere fra Leicester blandt andet op for at tage afsked med den afholdte ejer.