Medtaget Michael Knudsen jubler over CL-avancement til BSV

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) sikrede søndag avancement i Champions League, da holdet vandt 29-28 over Sporting Lissabon.

Det skete efter et drama, hvor danskerne skulle bruge point for at spille sig videre.

Det gav en underholdende kamp fuld af intensitet, og der blev gået til stålet på banen.

Det fik Michael Knudsen især at mærke. Han var i forvejen tvivlsom til kampen søndag, efter at han til træningen lørdag fik et sæbeøje, men han trak alligevel i spillertøjet.

I begyndelsen af anden halvleg fik han en albue på sit i forvejen hævede højre øje, og blodet løb ned ad ansigtet på stregspilleren, der efter episoden ikke kom på banen mere i kampen.

- Jeg er blevet syet med fire sting. Hele højre side af mit ansigt er næsten helt blåt, så det er ikke noget kønt syn lige i øjeblikket, siger Knudsen.

Han glæder sig trods alt over sejren til BSV, og han er især glad for, at det lykkedes holdet at slutte på førstepladsen i gruppen.

- Det har været en stor målsætning for os, og jeg synes også, at vi er det bedste hold i gruppen. Det er ikke forventeligt, men det er glædeligt at se, at vi tog førstepladsen.

- Vi spillede mod et godt hold fra Sporting, men formåede ikke rigtig at sætte det sidste afgørende tryk på. De fik lidt for lette mål i kampen.

- Det var irriterende at sidde ude på bænken og se på. Jeg ville allerhelst være en del af løjerne, men jeg synes, at vi havde teten i slutningen af kampen, siger Knudsen.

Resultatet betyder, at BSV skal møde Wisla Plock fra Polen i to playoffkampe om at komme videre til ottendedelsfinalen i Champions League.

Det er to kampe, som Knudsen ser frem til.

- Det er et hold, vi står godt til, og vi har absolut muligheden for at vinde samlet.

- Det bliver to spændende kampe, der venter os, og så håber jeg selvfølgelig, at vi kan tage skridtet derfra og komme i en ottendedelsfinale.

Playoffkampene skal spilles den 20. og 27. februar 2019.