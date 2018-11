Medier: Sydamerikansk skandalefinale spilles i Madrid

Finalen mellem de argentinske rivaler Boca Juniors og River Plate i Copa Libertadores skal spilles i Madrid 9. december.

Det skriver flere spanske og argentinske medier.

Der er dog ikke bekræftet af Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol.

Finalen spilles over to kampe, og det første møde mellem de to Buenos Aires-klubber endte 2-2, mens weekendens returopgør på River Plates hjemmebane blev udsat efter et angreb på Boca Juniors' spillerbus.

Ruderne i bussen blev smadret efter stenkast, og flere spillere måtte behandles, efter at de var blevet ramt af tåregas.

Allerede onsdag traf Conmebol en beslutning om, at returkampen skulle rykkes ud af Argentina.

Spanske medier skriver, at Conmebol har valgt at spille finalen på Real Madrids hjemmebane, Bernabeu, da der er gode flyforbindelser mellem Sydamerika og Spanien.

Boca Juniors har dog appelleret beslutningen om at gennemføre returopgøret, da klubben mener, at den bør blive tildelt en skrivebordssejr. Den appel er endnu ikke afgjort.

Allerede 12. december går klub-VM i gang i De Forenede Arabiske Emirater, og her er det meningen, at vinderen af Copa Libertadores skal repræsentere Sydamerika. Her skal de blandt andet op mod Real Madrid, der vandt sidste sæsons udgave af Champions League.