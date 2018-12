Medier: Nicki Bille er politianmeldt for vold mod dørmand

Fodboldspilleren Nicki Bille er ifølge Ekstra Bladet blevet politianmeldt for at have overfaldet en dørmand med flere knytnæveslag i København natten til lørdag.

Også BT bringer historien om voldsepisoden.

Den skulle ifølge medierne have udspillet sig på natklubben Level på Nørregade i København natten til lørdag.

Michael Hansen, der er indehaver af vagtfirmaet M&M Hansen Vagtvirksomhed bekræfter, at en af hans ansatte blev overfaldet af Nicki Bille.

Ifølge hans udsagn blev dørmanden ramt af tre knytnæveslag og faldt efterfølgende til jorden og slog hovedet i asfalten, skriver Ekstra Bladet.

- Det tager 10-12 sekunder. Dørmanden når ikke engang at sige noget til ham, så får han tre slag. Højre, venstre, højre. Og så løber jeg efter ham med et par kolleger. Han løber ned ad Strøget, siger Michael Hansen til avisen.

Københavns Politi oplyser, at det har været ude til en voldsepisode i området. Politiet ønsker ikke, hverken at be- eller afkræfte navne i sagen.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Nicki Bille samt hans agent, Nikola Juric, men indtil videre uden held.

Til Ekstra Bladet siger Juric, at han ikke kender til episoden. Han fortæller, at han ikke har haft kontakt med Bille i længere tid.

Det er præcis to måneder siden, at Nicki Bille blev anholdt for at true en forbipasserende med en luftpistol i indre København.

Bille fik umiddelbart efter episoden 22. oktober ophævet sin kontrakt med Lyngby Boldklub, og han er derfor uden klub i øjeblikket.

I sommer blev Bille desuden idømt en måneds fængsel og en bøde på knap 30.000 kroner for at have slået en kvinde i Monaco.