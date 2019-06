Medie: Voldtægtsanklage mod Ronaldo er droppet

En voldtægtsanklage mod fodboldspilleren Cristiano Ronaldo i USA er droppet, skriver finansmediet Bloomberg.

Bloomberg har af en retsinstans i Las Vegas onsdag fået oplyst, at sagen frivilligt er blevet droppet.

Det vides ikke, om der er indgået et forlig i sagen.

I september sidste år skabte anklagen mod Ronaldo store overskrifter og fik Juventus-aktien til at dykke med 15 procent.

The New York Times skrev i marts, at portugiseren ikke ville rejse med til USA af frygt for at blive arresteret.

Ronaldo har offentligt afvist anklagen om voldtægt.

Sagen handler om en voldtægtsanklage mod 34-årige Ronaldo, der er frembragt af kvinden Kathryn Mayorga, som i dag er 35 år.

Den amerikanske kvinde har tidligere forklaret, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde, hvor de mødte Ronaldo og siden blev inviteret op i hans penthouse suite på et hotel i Las Vegas.

Kathryn Mayorga, der var 24 år på det tidspunkt, hævdede, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Politiet i Las Vegas har tidligere bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag.

Senere bad hun politiet om at indstille efterforskningen.

Ronaldos advokat, Peter S. Christiansen, har bekræftet, at sagen er blevet droppet en gang tidligere i forløbet.

Det skulle være sket, da Ronaldo i 2010 indgik en økonomisk aftale med Mayorga, hvor hun blev betalt for at droppe anklagen.

Flere medier har beskrevet, at kvinden modtog et beløb svarende til 2,5 millioner kroner.

Peter S. Christiansen forklarede, at beløbet ikke blev betalt, fordi Ronaldo erkendte anklagen, men fordi han ønskede fred for sagen.

Kort før episoden i 2009 havde Ronaldo netop underskrevet kontrakten i forbindelse med sit skifte fra Manchester United til Real Madrid.

- Aftalen er på ingen måde et udtryk for skyld eller indrømmelse. Cristiano Ronaldo fulgte blot rådene fra sine rådgivere for at få gjort en ende på de fornærmende beskyldninger, lød det fra advokaten.

Mayorga har forklaret, at hun kun accepterede forliget i 2010, fordi hun gennemgik en traumatisk periode og ikke var i stand til at deltage i sagen.

Det vides ikke, hvorfor sagen denne gang er blevet droppet, da ingen af parternes advokater eller politiet i Las Vegas endnu har ytret sig om årsagen.