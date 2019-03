Medie: Real Madrid jagter Manchester City-profil

Zinedine Zidane er tilbage i Real Madrid, hvor der skal ske noget drastisk for at komme tilbage på sporet. Nu har den franske manager kastet sin kærlighed på Manchester Citys britiske profil.

Det kom som en stor overraskelse for de fleste, da Zinedine Zidane blev præsenteret i Real Madrid som ny, gammel manager i sidste uge.

Den franske manager skal nu genopbygge den spanske kongeklub og har allerede sikret sig FC Porto-forsvarsspilleren Eder Militao til sommer.

Næste forstærkning kan muligvis komme fra Premier League. Således skriver Mirror, at Real Madrid jagter Raheem Sterling, der har været forrygende i denne sæson for Manchester City.

Det er ikke første gang, at Real Madrid har været meldt interesseret i britten. Tilbage i 2014 var et skifte angiveligt tæt på mens Zidane selv i 2015 udtalte, at man holdt et vågent øje med Sterling, og igen i sommer arbejdede Real Madrid på en transfer.

Ifølge Mirror gør Real Madrid klar til at kaste mere end 300 millioner pund efter nye spillere i sommerens transfervidue, hvor Christian Eriksen, Eden Hazard og Neymar har været nævnt som mulige mål.

Raheem Sterlings kontrakt med Manchester City udløber i 2023.

