Medie: Nantes-advokater kræver penge for Sala-salg

Nantes arbejder på at få sine penge for salget til Cardiff af den forsvundne fodboldspiller Emiliano Sala.

Fodboldklubben Nantes kræver sine penge for salget af den forsvundne fodboldspiller Emiliano Sala til den walisiske klub Cardiff.

Senest har den franske klubs advokater skrevet til Premier League-klubben Cardiff omkring betalingen af transfersummen, mens Cardiff har meddelt, at man ønsker mere tid på grund af sagens omstændigheder.

Det skriver Sky Sports onsdag.

Det engelske medie nævner også kort, at Nantes overvejer at gå rettens vej for at få sine penge.

Emiliano Sala blev 19. januar solgt fra Nantes til Cardiff for 15 millioner pund (cirka 127 millioner kroner), hvilket er rekordkøb i Cardiff.

Sala havde underskrevet en treårig aftale med Cardiff, men han nåede aldrig at ankomme til sin nye klub.

På vej til netop Wales forsvandt flyet med Sala og piloten David Ibbotson 21. januar.

Det var to dage efter kontraktunderskrivelsen, og Sala var således på vej til Wales for at tiltræde i Cardiff, da flyet styrtede ned i Den Engelske Kanal og længe var meldt savnet.

Senest forsøgte de britiske myndigheder tirsdag at bjærge et lig fra flyvraget nær bredden af Den Engelske Kanal.

Det skete, efter at et eftersøgningsfartøj i weekenden lokaliserede flyvraget, og den britiske flyhavarikommission Air Accidents Investigation Branch (AAIB) mandag oplyste, at efterforskere havde fundet et lig i vraget.

Ifølge Sky Sports kræver Nantes et beløb på fem millioner pund (cirka 42 millioner kroner) her og nu, da det i forbindelse med salget blev aftalt, at betalingen for fodboldspilleren skulle falde i rater.

Sky Sports mener at vide, at Cardiff ikke har betalt penge endnu, da klubben har udbedt sig en længere tidsfrist, indtil der er et fuldt overblik over hele sagen og de mange ukendte omstændigheder.

Blandt andet ønsker Cardiff yderligere informationer om, hvem der ejede flyet, som styrtede ned, og klubben ønsker også overblik over, hvorfor flyet forsøgte at lette tre gange, før det lykkedes på turen 21. januar.

Sky Sports skriver, at Nantes uden held har forsøgt telefonisk kontakt til Cardiff, og at Nantes' advokater derfor for en uge siden sendte et brev med henstilling om at betale ifølge kontrakten.

Ifølge Sky Sports er det uvist, om en eventuelt retssag vil foregå i Frankrig eller England, hvis sagen ender der.