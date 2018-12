Medie: FCK-indkøb er på vej til København

25-årige Guillermo Varela fra Uruguay er på vej til København for at indgå aftale med FCK. Det skriver B.T.

Med mindre noget drastisk sker i de sidste timer, så er 25-årige Guillermo Varela tæt på at kunne kalde sig FCK-spiller.

Det skriver B.T., som fredag aften beretter, at landsholdsbacken fra Uruguay er på vej til København med en flyver for at færdiggøre en aftale med den københavnske klub.

Ifølge B.T. er en kontrakt for 4,5 år stort set forhandlet på plads, og lørdag lander Varela i København for at gennemgå et lægetjek og skrive under på aftalen.

B.T. fortæller videre, at det var det sydamerikanske medie Telemundo, der først afslørede FCK's interesse i spilleren.

Guillermo Varela indledte karrieren i Penarol i hjemlandet og kom til Manchester United som ung spiller i 2013.

Han opnåede fire ligakampe i den engelske storklub og har efterfølgende været lejet ud til tyske Eintracht Frankfurt samt spanske Castilla, da franske Zinedine Zidane var ansvarlig for Castilla, som er Real Madrids andethold.

I 2017 returnerede Varela til Penarol, og han deltog ved VM i Rusland i sommer, hvor han spillede de to første kampe for Uruguay.

Ifølge B.T. er Varela udset som erstatning for Peter Ankersen, hvis FCK sælger Ankersen.