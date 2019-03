Medie: FCK hjalp spiller og agent med skattefinte

Den danske fodboldklub hjalp en spilleragent med at undgå skat tilbage i 2014, skriver Politiken.

FC København hjalp i 2014 Per Nilsson og hans agent med at undgå at betale skat i forbindelse med svenskerens skifte til den danske fodboldklub.

Det viser dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks ifølge Politiken.

Ved formelt set at lade en klub hyre og aflønne spillerens agent, kan en spiller undgå at betale skat af salæret. Dermed kan en klub præsentere et mere lukrativt tilbud i jagten på en spiller, ligesom en klub kan opnå en momsfordel.

Det er den finte, FCK, Per Nilsson og agentfirmaet Spielerrat ifølge Politiken har benyttet sig af.

De seneste tre år er det sket mere end 100 gange, at klubber fra Superligaen har hyret spilleres normale repræsentanter. Statskassen er derfor potentielt gået glip af millioner af kroner.

Men nu skal finten stoppe, lyder det fra Skattestyrelsen, der dog ikke vil udtale sig om konkrete sager.

- Det er en problemstilling, vi kender til, og som vi i den kommende tid vil kigge nærmere på.

- I første omgang betyder det, at vi vil gennemføre enkelte, målrettede kontroller, som skal danne grundlag for en videre indsats, der kan inkludere både vejledning og yderligere, siger underdirektør i Skattestyrelsen Kim Tolstrup til Politiken.

FCK tager tirsdag aften afstand fra Politikens historie og afviser at have medvirket til skatteunddragelse.

- FC København har igennem flere uger været i dialog med Politiken om sagen, og vi har på eget initiativ inviteret journalisterne ind til et møde om, hvordan vores forhandlingsproces, intern og ekstern governance foregår.

- Vi har ligeledes givet journalisterne et helt transparent indblik i og overblik over den konkrete sag. Disse informationer har Politiken ikke tillagt nogen vægt, idet avisen tilsyneladende havde konkluderet og vinklet "historien", skriver FCK i en pressemeddelelse.

Klubben mener desuden, at Politiken har manipuleret mindst én kilde i forbindelse med tilblivelsen af artiklen.

FCK vil nu sammen klubbens advokat vurdere, hvilke retlige skridt, klubben vil tage mod Politiken, står der i pressemeddelelsen.

Per Nilsson var i FC København fra 2014 til 2016, hvor han nåede at spille 21 superligakampe.