Medaljer til Vestjysk Box Cup og boksere til julestævne (næsten) fundet: - Vi tager de bedste af de bedste

BOKSNING: - Det gik udmærket, lyder meldingen fra Mohammed Ali, træner i bokseklubben Olympia, om weekendens kampe til Vestjysk Box Cup.

Boksestævnet i Holstebro har gjort træneren klogere på, hvem der skal i ringen til klubbens årlige julestævne anden juledag. Det er også Olympias 100 års jubilæum. Og det har betydning for, hvem der skal i ringen, ifølge træneren.

- Vi stiller ikke med fuld ringside. Vi tager de bedste af de bedste, siger Mohammed Ali og ønsker ikke at sætte navne på, hvem det bliver.

Dog kan han løfte sløret for, at Mads Gdahl og Mads Hansen - også kendt under tilnavnet Flameboy - er sikre boksere i ringen til det traditionsrige julestævne.