McIlroy kan ende trofætørke på hjemmebane: Vil betyde alt

I 2014 vandt Rory McIlroy både British Open og PGA Championship.

Dengang var han et af de varmeste emner i golfens verden. Han blev spået en stor karriere, og der blev draget paralleller til fænomenet Tiger Woods.

Men siden har nordireren ikke vundet en major, og trods tredjepladsen på verdensranglisten tørster han i den grad efter flere af de største trofæer til hylden.

Det næste kan komme, når der fra torsdag til søndag spilles British Open.

Her betragtes 30-årige McIlroy som en af favoritterne til at vinde den prestigefyldte turnering, der bliver spillet i hans hjemland Nordirland på Royal Portrush, hvor han som 16-årig satte banerekord med 11 slag under par.

- Hvis jeg skal være ærlig, så vil det selvfølgelig betyde alt for mig (at vinde, red.), siger nordireren ifølge AFP.

Han tror dog hverken, at hjemmebanen bliver en fordel eller en ulempe.

- Jeg tror, det føles helt normalt. Det kommer til at være ligesom et hvilket som helst andet Open Championship. Jeg har spillet en del af dem nu, og jeg ved, hvad jeg kan forvente.

- Måske bliver der lidt mere larm. Atmosfæren bliver måske en smule anderledes, men målsætningen er den samme: at gå ud og spille godt og forhåbentlig give mig selv muligheden for at vinde trofæet, siger han.

McIlroy går klokken 11.09 dansk tid ud på torsdags indledende runde, hvor landsmanden Darren Clarke slår turneringens første slag klokken 07.35 dansk tid.

Danmark er repræsenteret i dette års British Open af Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen.

Olesen var også med i turneringen sidste år, hvor han leverede en flot præstation over fire dage og endte fem slag efter vinderen på en delt placering som nummer 12.

Han går ud på første runde klokken 13.53 dansk tid. Bjerregaard åbner den britiske majorturnering klokken 15.48.