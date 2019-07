McIlroy forlader British Open med stolthed efter fiasko

Rory McIlroy takker for den store opbakning under British Open efter fælt flop på hjemmebane i Nordirland.

På banen var golfstjernen Rory McIlroys deltagelse i årets British Open en kæmpe fiasko, da han fredag måtte forlade turneringen allerede efter de første to runder, fordi han missede cuttet.

På hjemmebane i nordirske Portrush var forventningerne ellers høje til McIlroy, men en dårlig første runde i otte slag over par kunne ikke reddes med en god anden runde i seks slag under par.

Selv om han har skuffet sit hjemmepublikum, forlader han turneringen med oprejst pande. Det gør han, fordi tilskuerne på trods af skuffelsen viste stor støtte til ham hele vejen igennem.

- Jeg er utrolig stolt af, hvordan jeg håndterede anden runde, efter at jeg havde en meget svær første runde. Og jeg er fuld af taknemmelighed over den støtte, som har fulgt mig på runderne.

- I starten af ugen kom jeg for at vinde turneringen for mig selv, men til sidst spillede jeg ligeså meget for publikum, som støttede mig. Det er nok to af de sjoveste golfrunder, jeg har spillet, siger McIlroy ifølge Reuters.

Det var første gang siden 1951, at majorturneringen blev afviklet i Nordirland. McIlroy regner dog med, at han får muligheden for at spille på hjemmebane i British Open igen i fremtiden.

- Jeg ville ønske, at min historie ved turneringen kunne være skrevet anderledes, men det har været en fantastisk oplevelse, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage hertil for at spille British Open om nogle år.

- Jeg er stolt af alle dem, der har været involveret i at bringe turneringen til Nordirland, siger den 30-årige golfspiller.

Det ligger allerede fast, at det i hvert fald ikke bliver i de næste tre år, at majorturneringen vender tilbage til Nordirland.